شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تحدد تسعيرة الذبح بالمسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة التسعيرة المعتمدة للذبح بالمسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأوضحت أمانة منطقة المدينة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تسعيرة ذبح الاغنام 30 ريال تقطيع أرباع، و50 ريال تقطيع ثلاجة، أما بالنسبة للبقر والإبل فتكون تسعيرة الذبح 200 ريال. Advertisements

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