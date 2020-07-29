ناشطون: "النصرة" اعتقلت رافضي القتال في ليبيا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء، بأن تنظيم "هيئة تحرير الشام"، أو "النصرة" اعتقلت مسلحين لـ"رفضهم الخروج من سوريا والذهاب إلى ليبيا بعد الأوامر التركية بذلك".
وشمل أمر الاعتقال المدعو فضل الليبي "أمير جيش الساحل" ضمن تنظيم ما يعرف بـ"حراس الدين"، فضلا عن 5 مسلحين على الأقل جميعهم من جنسيات أجنبية.
ولفت المرصد إلى أن المدعو فضل الليبي متواجد في سوريا منذ 2013.
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