حريق ضخم يجتاح الأراضي الزراعية في ريف محافظة حماة السورية... صور

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق بالتعاون مع أهالي المنطقة.

وفي السياق، أخمد كوادر الإطفاء في حمص، يوم أمس الثلاثاء، حريقا نشب بأشجار حراجية على أوتستراد حمص طرطوس قرب جسر شين.

ولفت العقيد عثمان جودا قائد فوج إطفاء حمص إلى إخماد عدد من حرائق الأعشاب في مناطق متفرقة في حمص، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم إلقاء أعقاب السجائر على جوانب الطرق أو إشعال النيران في الأراضي الزراعية وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.