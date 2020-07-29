شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو تسجيلى نادر للحج فى عام 1964 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المملكة العربية السعودية، جهودها في خدمة الحجيج، حيث نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" يعود إلى عام 1964 يظهر من خلاله مراسم الحج في ذلك التوقيت والذى يكشف ما قامت به الممكلة من تطوير لخدمة الحجاج.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تويتر: "تواصل المملكة العربية السعودية العناية بالحرمين الشريفين والحج خلال العقود الماضية وإلى اليوم والمستقبل الفيلم يعود إلى عام 1964 من إنتاج “صفوح النعماني" ومن مقتنيات دارة الملك عبدالعزيز عن مناسك الحج والمشاعر المقدسة".

نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها بموقع توتير، لقطات نادرة للحج فى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 92 عاما.





دارة الملك عبد العزيز، علقت قائلة: "هل تود مشاهدة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل(92) عاما، فهل سبق وأن رأيت موكب الملك عبدالعزيز وهو يدخل مكة التوثيق الإندونيسي لإحدى رحلات الحج يتيح لك ذلك حيث حركة الناس والعمارة وحياة الناس أثناء الحج".

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بين الحين والأخر يتم نشر لقطات نادرة، والتي كان آخرها لقطات نادرة لوسائل النقل القديمة التي كانت تستخدم في نقل الحجيج من العاصمة الرياض حتى مكة المكرمة، والتي ترصد التسلسل التاريخى لاستخدام المركبات بأنواعها المختلفة، حيث تبقى شاهده على التطور التي قامت به المملكة العربية السعودية في القرن الحالي من وسائل نقل مريحة.

دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية في المملكة العربية السعودية، أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، كما توثق العديد من الأحداث التاريخية التي تشهدها السعودية خلال الحقبة الماضية.