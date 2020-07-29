شكرا لقرائتكم خبر عن فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادا لإنزال الثوب القديم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، إنه بدأ فك مذهبات الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الحج العام الحالي.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر: "يحدث الآن فك مذهبات الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة".

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة، ومتابعة تولى رئاسة شؤون الحرمين تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدالها بالثوب الجديد، استعدادا لاستقبال الحجاج فى صباح اليوم التالى الذى يوافق عيد الأضحى.









من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، توفير 200 سيارة إسعاف لمواكبة الحجاج، وإقامة 6 مستشفيات و51 مركز رعاية في المشاعر المقدسة.

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وأشارت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزارة الداخلية حول إجراءات حج هذا العام، إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية، مضيفة: سنعمل على توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج".

من جانبها، تعهدت وزارة الداخلية، بالعمل على تحقيق حج صحي وآمن في ظل الظروف الحالية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.