شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى ينفى إصابته بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الجبري - في تصريح صحفي مساء اليوم /الأربعاء/- "إن الجميع معرضون للإصابة بفيروس كورونا، ولكني لست مصابا، وما يقال عن إصابتي مجرد اشاعات .. ونسأل الله السلامة للجميع".

وكانت أنباء قد ترددت عن إصابة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، وأحد أعضاء مكتبه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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