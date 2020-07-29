ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الجيش الأمريكى علاقات التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، رايان مكارثي وزير الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

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