شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حريق يلتهم مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بريف حماة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهم حريق ضخم مساحات كبيرة في الأراضي الزراعية بقرية الزاوي بريف مصياف غرب حماة السورية، وذكرت مصادر محلية بحسب روسيا اليوم" أن جهود فرق الإطفاء والأهالي أدت إلى السيطرة على الحريق رغم الطبيعة القاسية التي جعلت تلك المهمة صعبة.



وأوضحت المصادر أن الحريق نشب في المنطقة الواقعة بين قريتي دير ماما والزاوي، وأن الأراضي التي احترقت مزروعة بأشجار التين والزيتون كما أن فيها منازل لكنها بقيت في منأى عن الخطر، وقبل أيام شهدت المنطقة ذاتها حريقا التهم عشرات الدونمات.

وتشهد مصياف وريفها حرائق بشكل متكرر خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وسبق أن تم تسجيل عشرات الحرائق الصغيرة هذا العام، في الأراضي التي يتداخل فيها الحراجي مع الزراعي.