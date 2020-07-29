الأردن: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا ليصل الإجمالى إلى 1187 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم /الأربعاء/، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها قادمة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1187 حالة.

وذكرت الوزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن الإصابات تعود لأردنيين يخضعون للحجر الصحي بعد وصولهم من الخارج ويقيمون في فنادق الحجر الصحي.

وأوضحت أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء، فيما أجرت السلطات الصحية حوالي 7700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد العينات التي جمعتها السلطات منذ بدء الوباء إلى نحو 585 ألف عينة.

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