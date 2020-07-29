شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: إيقاف الإعلان عن حالات كورونا فى السلطنة مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، أنها ستوقف مؤقتًا الإعلان عن الحالات المُسجلة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في السلطنة خلال الفترة من يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، وحتى يوم الثلاثاء 4 أغسطس المقبل على أن تعاود الإعلان عن الحالات المُسجلة ابتداء من يوم الأربعاء 5 أغسطس.

ودعت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم /الأربعاء/ - جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات والزيارات العائلية إلا في أضيق الحدود مع المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة مترين أو أكثر وارتداء الكمامات في كل الأوقات والمحافظة على نظافة اليدين وعدم لمس الوجه إلا بيدين نظيفتين.

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