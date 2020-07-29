شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى ينفى وجود صفحات باسمه على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مكتب الإعلام للمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشى، اليوم الأربعاء، على خلفية تسجيل إنشاء عديد الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي الحاملة لاسم رئيس الحكومة المكلف، علاقته بهذه الصفحات مؤكدا أن كل ما جاء فيها لايلزمه.

كما دعا المشيشى، عموم المواطنين وكل وسائل الإعلام إلى الاعتماد على القنوات الرسمية في الحصول على المعلومات والمتمثلة أساسا في المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف موظفى مطار تونس قرطاج الدولي إلى 10 اصابات، وفق ما صرح به آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون.

Advertisements

وأفاد "زيتون" - وفا لإذاعة موازيك إف إم- أن المصابين العشرة يعملون في نفس القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار، وقد تم إيواؤهم في مركز خاص بالكوفيد إلى جانب وضع عشرة أعوان آخرين يعملون في نفس القسم في الحجر الصحي الإجباري وذلك بعد أن ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.

ونفى "زيتون" إمكانية غلق مطار تونس قرطاج. إلا أنه أكد "حالة الحذر التام، إذ تم فرض ارتداء الكمامة الطبية الواقية على جميع العاملين بالمطار".

وتم من الإثنين 27 يوليو 2020 وإلى غاية اليوم الأربعاء، إجراء أكثر من 300 تحليل. وسيتم كل شهر إجراء نحو 400 تحليل لكافة الموظفون.