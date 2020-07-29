شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: طائرة شحن تركية تفرغ حمولتها فى قاعدة الوطية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لـ"العربية"، مساء اليوم الأربعاء، إن طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها في قاعدة الوطية الليبية.

فى غضون ذلك، كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن تصدى القبائل الليبية لمرتزقة أردوغان، والتأكيد على أن ليبيا دولة لها سيادة ولن تقبل بأى احتلال لبلادها بقيادة الجماعات الإرهابية ومرتزقة الرئيس التركي.

ولفت التقرير، إلى أن القبائل الليبية أعلنت أمام العالم كله في مؤتمر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنها ستتصدى لاي مخططات إرهابية في بلادهم، مطالبين الدولة المصرية بإنقاذهم من إرهاب أردوغان ومخططاته.

وأكد الجيش الليبى، أن تركيا ترسل مرتزقة ينتمون إلى جنسيات عدة غير السورية، وأضاف الجيش الليبي، أن هناك تعزيزات الجبهة مستمرة للدفاع عن الهلال النفطي، لافتا إلى أن مطامع تركيا وقطر وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي.