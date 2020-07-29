شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفى مطار تونس قرطاج إلى 10 إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف موظفى مطار تونس قرطاج الدولي إلى 10 اصابات، وفق ما صرح به آمر مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون.

وأفاد "زيتون" -وفا لإذاعة موازيك إف إم- أن المصابين العشرة يعملون في نفس القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار، وقد تم إيواؤهم في مركز خاص بالكوفيد إلى جانب وضع عشرة أعوان آخرين يعملون في نفس القسم في الحجر الصحي الإجباري وذلك بعد أن ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية.

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ونفى "زيتون" إمكانية غلق مطار تونس قرطاج. إلا أنه اكد "حالة الحذر التام، إذ تم فرض إرتداء الكمامة الطبية الواقية على جميع العاملين بالمطار".

وأجريت السلطات من الإثنين 27 يوليه 2020 إلى اليوم الأربعاء، أكثر من 300 تحليل، ومن المقرر كل شهر إجراء نحو 400 تحليل لكافة الموظفين.