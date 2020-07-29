شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الأردنى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، هاتفيا اليوم /الأربعاء/، مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا، خلال الاتصال الهاتفي، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.. وناقش الطرفان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات والأردن، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

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