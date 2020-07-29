شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تطبيق الإجراءات الأمنية بحزم لمنع دخول من لا يحمل تصريح للمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إننا نبذل أقصى جهودنا لمنع دخول المخالفين ومن لا يملكون تصاريح دخول المشاعر المقدسة وتحويلهم لاتخاذ الإجراءات القانوية معه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد من المركز الإعلامى بالمشاعر المقدسة حول الأوضاع الصحية فى موسم الحج الذى انطلقت مناسكه اليوم.

وأكد الشلهوب، أننا نطبق الإجراءات التأمينة بكل صرامة من أجل حفظ سلامة وأمن الحجيج وإنهاء موسم الحج بسلام للجميع، مناشدا الجميع الالتزام بالتعليمات الأمنية والسابق الإعلان عنها.

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من جانبه، أكد المتحدث الرسمى لوزراة الصحة السعودية، أنه تم تخصيص 6 مستشفيات و51 مركزا لرعاية الحجاجا صحيا بالإضافة إلى أكثر من 200 سيارة إسعاف.

كان حجاج بيت الله وضيوف الرحمن قد وصلوا، مساء اليوم الأربعاء، إلى مشعر منى بالأراضى المقدسة، لقضاء يوم التروية، استعدادا لصعود جبل عرفات، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة، وسُميَ يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

كما رافقت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لحركة نقل حجاج بيت الله الحرام إلى مساكنهم فى مشعر منى لقضاء يوم التروية.