شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية ترحب بجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم /الأربعاء/، بجهود المملكة العربية السعودية التي أدت إلى تطورات إيجابية وأسهمت في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتبار ذلك خطوة مهمة لوقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ودعم مسار الحل السياسي بهدف أنهاء الأزمة.

وأثنت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض، وتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استئنافاً لخطوات حل الأزمة سياسياً، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وفق المرجعيات المعتمدة وتجنيب الأشقاء اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

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