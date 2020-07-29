الاتحاد الأوروبى يتجه لإغلاق حدوه مع "المغرب" بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إغلاق حدوده ومنطقة شنغن أمام المغرب، إثر الحالة الوبائية "المقلقة" التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بعد تسجيل مئات الإصابات بالفيروس في فترة قليلة.

وقالت صحيفة "هسبريس"، اليوم الأربعاء، عن مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي قرر إعادة النظر في الدول التي تقرر فتح المجال الجوي الأوروبي معها، بما فيها المغرب، بعدما أوصى مسؤولون أوروبيون بضرورة الحفاظ على قيود السفر المفروضة على عدد من الدول حتى لا تتعرض دول الاتحاد لخطر تفشي الفيروس من جديد.

ومن المقرر أن يتقلص عدد الدول التي سيرخص لها الاتحاد الأوروبي بإجراء رحلات جوية داخل منطقة "شنغن" إلى 11 دولة، بعدما سبق أن شمل قرار فتح المعابر الجوية 15 دولة في وقت سابق، وذلك بسبب تطور كورونا في بعض الدول.

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ويضع المقترح الأوروبي عدة معايير وبائية حتى يتم إدراج بلد ما في القائمة، أبرزها تسجيل معدل إصابات جديدة بالفيروس يقل عن 16 لكل مائة ألف نسمة (المعدل الأوروبي) طوال أسبوعين، وكذلك وجود نزعة استقرار أو تراجع لعدد الإصابات الجديدة، والتدابير المتخذة لمكافحة الجائحة، ومن بينها الفحوص.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إعادة فتح حدودها ومنطقة شنغن، اعتبارا من أول يوليو، أمام المسافرين استنادا إلى قائمة تضم 15 دولة من بينها المغرب، مع استثناء الولايات المتحدة.