شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 23 إصابة جديد بكورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز عدد الإصابات المسجلة بكورونا في سوريا الـ 700 إصابة مع تسجيل 23 إصابة جديدة اليوم الأربعاء. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 717 إصابة، كما أعلنت وفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 229.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم خريطة توزع إصابات الأمس والتي بلغت 20 إصابة، وكما في الإحصاءات السابقة كان لدمشق الحصة الأكبر من الإصابات إذ تركزت فيها 15 إصابة، بينما سجلت 3 إصابات في ريف دمشق واثنتين في حمص.