شكرا لقرائتكم خبر عن قناة عبرية تزعم كشف تفاصيل عن خلية تابعة لحزب الله استهدفت الجيش الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت القناة العبرية الـ"13"، أن لديها تفاصيل جديدة حول خلية "حزب الله" اللبناني، التي استهدفها الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشمالية، أول أمس الاثنين.

وادعت القناة أن الجيش الإسرائيلي راقب خلية تابعة لحزب الله اللبناني، الاثنين الماضي، وبعد أن تمكن عناصرها من اختراق الحدود الإسرائيلية، لمسافة نحو 50 مترا في مزارع شبعا، أطلقت دبابة وطائرة قذائف وصواريخ إسرائيلية بالقرب منهم.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني - حسبما أفادت وكالة سبوتنيك - إلى أن الخلية كانت تهدف إلى تنفيذ عملية "قنص" ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، ولكن تحت القصف تركت الخلية المعدات التي كانت معها وانسحبت، وجاءت سيارة وغادر العناصر بها شمالا.

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