شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكى يبحث فى بنغازى وقف دائم لإطلاق النار بليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار القائم بالأعمال الأمريكى جوشوا هاريس، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازى للتشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين لتحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطنى، واغتنام الفرصة التى وفّرها الحوار الذى تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس فى بيان صحفى، إن القائم الأعمال الأمريكى بحث خلال لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب الليبى والقوات المسلحة الليبية.

وأكد بالأعمال الأمريكى مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الزيارة التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو الماضى ومدينة مصراتة في 27 يوليو الجارى، تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.