وفد أمريكى يبحث فى بنغازى وقف دائم لإطلاق النار بليبيا وانسحاب القوات الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار القائم بالأعمال الأمريكى جوشوا هاريس، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازى للتشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين لتحقيق حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطنى، واغتنام الفرصة التى وفّرها الحوار الذى تيسّره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقالت السفارة الأمريكية لدى طرابلس فى بيان صحفى، إن القائم الأعمال الأمريكى بحث خلال لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب الليبى والقوات المسلحة الليبية.
وأكد بالأعمال الأمريكى مجدّدا أنّه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أنّ هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.
وأشارت السفارة إلى أن هذه الزيارة التي تلت سفر وفد السفارة إلى مدينة زوارة في 22 يونيو الماضى ومدينة مصراتة في 27 يوليو الجارى، تؤكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، من كل أرجاء البلاد، وخاصة أولئك المستعدين لدعم السيادة الليبية ورفض التدخل الأجنبي والتجمّع في حوار سلمي.
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