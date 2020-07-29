شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن يرحبون بآلية تسريع اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن ترحيبهم بآلية تسريع اتفاق الرياض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني: "إن الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود الصادقة والنبيلة التي يبذلها الأشقاء في السعودية على مدى أشهر امتدادا لدورها البناء في اليمن".

وأضاف فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "أن هذه الخطوة الهامة تعد تأكيدا على حكمة القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ومصداقية الحكومة في تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة هامة ومحورية في إرساء السلام الذي يستحقه اليمنيين".

وأشار الأرياني إلى أن ‏بدء تنفيذ اتفاق الرياض إعلان لمرحلة جديدة لأداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة "عدن"، وتطبيع الأوضاع، وتوفير الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث.