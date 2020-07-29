شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الجزائرية تفرج عن 3 أشخاص يواجهون تهمة النشاط الإعلامي غير القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة أشخاص تمت ملاحقتهم بتهم تتعلق بنشاطهم الإعلامي غير القانوني، وتلقي أموال من الخارج دون احترام التشريعات ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 4 متهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي.

وبعد استئناف الأمر من قبل المتهمين، أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر أمرا بالإفراج عنهم.

وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء الاشخاص على الخصوص بتلقي أموال مشبوهة من مصدر خارجي بقصد الدعاية السياسية، وتلقي أموال من مؤسسة إعلامية أجنبية واستغلال خدمة تلفزيونية دون ترخيص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الجزائرية تفرج عن 3 أشخاص يواجهون تهمة النشاط الإعلامي غير القانونى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.