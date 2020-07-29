شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمربكية بليبيا: بحثنا مع قائد الجيش خفض التصعيد فى سرت والجفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار القائم بالأعمال جوشوا هاريس، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي (ليبيا) للتشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين لتحقيق حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي على الصعيد الوطني، واغتنام الفرصة التي وفّرها الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

ووفق بيان السفارة المنشور عى صفحتها بفيس بوك قبل قليل، وفي لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية، أكد القائم بالأعمال هاريس مجددا أنه مع رفع الحصار المفروض على النفط، مضيفا: "ستظل السفارة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز حتى يثق جميع الليبيين في أن هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.