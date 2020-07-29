شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم بالرياض.. عصابة يسلبون وافدين تحت تهديد السلاح والشرطة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام 5 أشخاص بسلب وافدين تحت تهديد السلاح في العاصمة الرياض. Advertisements وفي السياق تمكنت شرطة منطق الرياض من إلقاء القبض على المتورطين في عملية السرقة، وتم اتخاذ ما يلزم حيالهم وفقا للاختصاص.

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