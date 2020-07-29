سيدة عربية شجاعة تمكن الشرطة من القبض على قاتل صديقه...فيديو

وظهر القاتل وهو يقود دراجة نارية بعد ارتكاب جريمته، ويمسح يديه من الدماء في ثوب معلق بشجرة، وقد انتبه إلى السيدة التي تصوره لكنها لم تلذ بالفرار.

ويظهر الفيديو، كيف توجه المتهم للسيدة ومرافقيها بالحديث، قائلا: "ما شأنكم أنتم؟ صديقي واعتدى علي، استدعوا الإسعاف".

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المتهم يوجد حاليا قيد الاعتقال على ذمة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال المجاورة.

وكانت الجريمة قد وقعت، يوم الثلاثاء، في حي القليعة الرجاء في مدينة سوق السبت في المغرب، خلال جلسة تناول المشروبات الروحية بين الصديقين، ويبدو أن خلافا نشب بينهما أدى إلى مقتل الضحية الأربعيني.