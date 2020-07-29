شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 6 مستشفيات و51 مركز رعاية و200 سيارة إسعاف فى المشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، خلال مؤتمر صحفى يعقد حول الاوضاع الصحية فى المشاعر المقدسة، أن تم تخصيص 6 مستشفيات و51 مركز رعاية صحية، و200 سيارة إسعاف فى المشاعر المقدسة.

وأكد الدكتور محمد العبد العال ، أن المملكة حريصة على وقاية الحجاج من انتقال عدوى فيروس كورونا ونسخر جميع جهودنا لذلك، مؤكدا أن الحجاج دائما معهم ما يثبت تاريخهم الصحى للاطمئنان المستمر على صحتهم .

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت عدم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وكانت الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/، اليوم/الأربعاء/ - تسجيل 1759 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة.

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وفي السياق، أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس - أن حجاج بيت الله الحرام أتموا أداء طواف القدوم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلي أن أداء طواف القدوم تمّ وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية المستوى، إضافة إلى التنظيمات الدقيقة التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المشاركة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام .

وثمن السديس ما قامت به الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقد وصل حجاج بيت الله وضيوف الرحمن، مساء اليوم الأربعاء، إلى مشعر منى بالأراضى المقدسة، لقضاء يوم التروية، استعدادا لصعود جبل عرفات، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها خمس صلواتٍ: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا الفجر هو فجر يوم عرفة، وسُميَ يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

كما رافقت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر لحركة نقل حجاج بيت الله الحرام إلى مساكنهم فى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

من جانبه، قام الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة السعودية، بجولة افتراضية عبر تطبيق zoom على مرافق الوزارة بمنطقة المشاعر بعد اكتمال كافة الاستعدادات، والتقى من خلالها بالقائمين على أعمال الحج، واستمع إلى شرح موجز عما تم تنفيذه وفق بروتوكولات الحج الصحية، وأجاب فى نهاية الجولة على أسئلة الصحفيين.