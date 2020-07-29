شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2968 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا في العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2968 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن وزارة الصحة والبيئة العراقية، أكدت أنه تم فحص 18556 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 965317 نموذجاً.
وأضافت وزارة الصحة والبيئة العراقية، "كما تم تسجيل 2399 حالة شفاء خلال ذات المدة، وبلغ مجموع الإصابات في العراق 118300 إصابة، والوفيات 4603 حالات".
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