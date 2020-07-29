فرنسا تتبرع بـ6 ملايين يورو لصالح "أونروا"

غزة/ رمزي محمد/ الخليج 365-

قدمت فرنسا، الأربعاء، دعماً بقيمة 6 ملايين يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت "الأونروا" في بيان، إن الحكومة الفرنسية تبرعت بقيمة ستة ملايين يورو في يوليو/ تموز الجاري، ما يرفع من إجمالي تبرعاتها لعام 2020 إلى 20 مليون يورو.

ووفق بيان الوكالة الأممية، فإن أن خمسة ملايين يورو - من أصل الملايين الستة – ستذهب كتبرع لخدمات الوكالة الرئيسة في مجالات التعليم والصحة، واجتثاث الفقر في كافة أقاليم عمليات "الأونروا".

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وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص مليون يورو لدعم استجابة الوكالة لجائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقدم الأونروا خدمات مُنقذة للحياة لحوالي 5.6 ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

وتواجه "أونروا" أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة عام 2018 دعمها السنوي، المُقدر بـ360 مليون دولار؛ جراء معارضة واشنطن لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من إسرائيل.

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