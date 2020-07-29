إرهابي من "بي كا كا" يسلم نفسه للأمن التركي

شانلي أورفة/ جبرائيل جايماز/ الخليج 365
سلم عنصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية نفسه لقوات الأمن التركية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.
وأفادت مصادر أمنية للأناضول، الأربعاء، بتواصل الأنشطة الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم لقوات الأمن.
وأشارت إلى أن إرهابيا هرب من شمالي سوريا، وسلم نفسه مع سلاحه ومعداته لقوات الأمن في قضاء سوروج بشانلي أورفة، بعد إقناعه بذلك.
وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، أحيل للسلطات المعنية لاستجوابه.
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