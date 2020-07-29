إرهابي من "بي كا كا" يسلم نفسه للأمن التركي

شانلي أورفة/ جبرائيل جايماز/ الخليج 365

سلم عنصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية نفسه لقوات الأمن التركية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، الأربعاء، بتواصل الأنشطة الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم لقوات الأمن.

Advertisements

وأشارت إلى أن إرهابيا هرب من شمالي سوريا، وسلم نفسه مع سلاحه ومعداته لقوات الأمن في قضاء سوروج بشانلي أورفة، بعد إقناعه بذلك.

وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة، أحيل للسلطات المعنية لاستجوابه.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.