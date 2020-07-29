حماس تستنكر دعوات مستوطنين لاقتحام "الأقصى" بيوم عرفات

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365



استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، دعوات جماعات من المستوطنين الإسرائيليين لاقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع وقوف الحجاج بجبل "عرفات".



وقال القيادي في الحركة رأفت ناصيف في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الدعوات تمثل استفزازا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم، بانتهاك حرمة المسجد الأقصى".



والأربعاء، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن اعتزام مستوطنين متطرفين اقتحام المسجد الأقصى يومي الخميس والجمعة.



وأضاف ناصيف، أن "الاعتداء على المسجد الأقصى يتطلب ردا جماعيا من كل مكونات الأمة، في وجه محاولات فرض الأمر الواقع في القدس والمسجد الأقصى".



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واتهم القيادي في "حماس" الحكومة الإسرائيلية، "باستغلال الانشغال بوباء كورونا من أجل القيام بخطوات عدوانية، وتثبيت أمر واقع عبر السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى، وقرارها السابق بإغلاق مصلى باب الرحمة".



ودعا ناصيف الجماهير الفلسطينية في القدس والداخل (داخل الخط الأخضر)، إلى "الرباط في المسجد الأقصى، والدفاع عنه".



وقال ناصيف، إن "خيار المقاومة، والمواجهة الشاملة مع الاحتلال، هما الكفيلان بوقف العدوان".

ويقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة ضمن الحرم القدسي في الشطر الشرقي من مدينة القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.