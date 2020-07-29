بيروت: إسرائيل نشرت تعزيزات عسكرية على الحدود

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
أعلن لبنان، الأربعاء، نشر إسرائيل تعزيزات عسكرية على الحدود، وسط تصاعد أزمة بينها وبين حزب الله على خلفية مقتل أحد مقاتله في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "جيش الاحتلال نشر بطاريات من المدفعية الثقيلة في الجليل الأعلى (متاخمة مع حدود لبنان جنوبا)، ضمن ما سماها بـِمنظومة النيران المتطورة".
وصباحًا، سيّر الجيش اللبناني بالاشتراك مع قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل"، دوريات قرب السياج الحدودي جنوبي البلاد، عقب يومين من تصعيد عسكري إسرائيلي هناك.
جاء ذلك على وقع تصاعد توترات عسكرية بين إسرائيل ولبنان، إذ أعلن الأخير تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الأولى، لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، رصد عدد من المشتبه بهم في منطقة الجليل الغربي، قرب السياج الحدودي مع لبنان، دون توضيح جهة انتمائهم.
ومساء الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، (رسمية) إن تل أبيب تخشى من "هجوم" من قبل "حزب الله" اللبناني خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
وأضافت أن تعزيز إسرائيل للصواريخ الدقيقة والقوات الخاصة على الحدود مع لبنان يأتي في إطار إمكانية حدوث تصعيد.
والإثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من "حزب الله" للتسلل عبر حدود لبنان، وهو ما نفاه الحزب، مؤكدا أن تل أبيب "فبركت الهجوم".
وفي 22 يوليو/تموز الجاري، شيّع "حزب الله" في لبنان، جثمان مقاتله "علي كامل محسن" والذي قتل جراء القصف الإسرائيلي، في محيط مطار دمشق الدولي.
وكانت إسرائيل قصفت قبل يومين آنذاك مواقع عسكرية تابعة لإيران في محيط مطار دمشق الدولي، وطال القصف مقرات حزب الله اللبناني.
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