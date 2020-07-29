ليبيا.. "الرئاسي" يشكل لجنة تحقيق بشأن زيارة برنارد ليفي

ليبيا/ وليد عبد الله / الخليج 365



أعلن المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، الأربعاء، تشكيل لجنة تتولى التحقيق في زيارة الكاتب اليهودي الفرنسي برنارد ليفي للبلاد.



جاء ذلك في قرار للمجلس نقلته قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وحسب القرار "يرأس اللجنة رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي اللواء رشيد الرجباني، فيما يتكون أعضاؤها من وكيلي وزارتي الداخلية والمواصلات خالد التجاني مازن، وهشام ابو الشكيوات‎، إضافة إلى عميد من المخابرات".



وطالب القرار اللجنة، بحسب القناة، "بتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أجل أقصاه 5 أيام".



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والسبت، أعلنت الحكومة الليبية أنها "ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يدان في الأمر".



وقال بيان لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إن "المجلس الرئاسي لا علاقة ولا علم له بالزيارة، ولم يتم التنسيق معه بشأنها".

وقوبلت زيارة ليفي إلى ليبيا برفض شعبي ورسمي واسع، ومطالبات بالتحقيق مع من سمح له بالزيارة دون أن يعرف حتى الآن الجهة التي سمحت له بذلك.

وبرنارد ليفي أكاديمي وإعلامي وسياسي يهودي فرنسي، وله صداقات مع كبار الأثرياء والساسة الفرنسيين، بمن فيهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.



ويعرف ليفي، بتعصبه الشديد لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بمصالحها وأمنها، فقد رفض وصف حروبها على غزة بالإبادة، وإثر عدوانها المدمر على القطاع عام 2010، زعم أن الجيش الإسرائيلي "أكثر الجيوش أخلاقية وديمقراطية".

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