أمريكا وفرنسا تواصلان تدريب إرهابيي "ي ب ك" بسوريا

الحسكة، محمد مستو/ الخليج 365

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إجراء تدريبات عسكرية لعناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في مناطق سيطرة الأخير شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، إن القوات الأمريكية والفرنسية أجرت خلال شهر يوليو/ تموز الجاري 3 تدريبات عسكرية لعناصر المنظمة، حيث شملت التدريبات أسلحة وتقنيات عسكرية مختلفة.

وأوضحت المصادر أن التدريبات جرت في كل من جبل عبد العزيز غربي الحسكة، وحقل العمر النفطي، واستمرت في مجموعها 9 أيام.

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وأشارت المصادر، إلى أن القوات الفرنسية تولت مهمة تدريب عناصر "ي ب ك" على المدفعية، فيما تكفلت القوات الأمريكية بباقي جوانب التدريب.

وشملت التدريبات، عمليات الإنزال الجوي و تحديد الأهداف عبر طائرات الاستطلاع ومهاجمهتها عبر البر، والتدريب على التصدي لهجوم مفترض على القواعد العسكرية.

وجرى خلال التدريب كذلك تخصيص سيارات محترقة أو معطلة، واستهدافها عبر المدفعية.

ويتواجد نحو 600 جندي أمريكي و200 جندي فرنسي، في مناطق سيطرة "ي ب ك| شرقي سوريا، يقدمون الدعم العسكري للتنظيم باسم التحالف الدولي لمكافحة داعش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.