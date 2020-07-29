تركيا تجلي 5 توائم مع أسرتهم من السعودية

هطاي/ لالى قره كوز/ الخليج 365

يعيش المواطن التركي حسين هويلو أوغلو وزوجته مروة، فرحة قضاء عيد الأضحى في بلدهم ووسط أسرتهم بعد إجلائهم، قبل أيام، رفقة ابنتهم وتوائمهم الخمسة من السعودية إثر معاناتهم ظروفًا صعبة خلال انتشار وباء فيروس كورونا.

وفي حديث للأناضول، الأربعاء، أوضح هويلو أوغلو، أنه عمل في مكة المكرمة 17 عامًا، وأن زوجته أنجبت 5 توائم خلال فترة انتشار كورونا.

وأشار إلى أنه واجه صعوبات بالغة وكان يضطر لأخذ إذن من الشرطة من أجل الخروج وتلبية احتياجات أطفاله بسبب حظر التجول الذي كان تفرضه السلطات السعودية.

وقال:"عانينا صعوبات كبيرة على مدار أربعة أشهر، حتى أننا لم نتمكن من أخذ الأطفال للفحص الطبي الدوري بعد ولادتهم، ولم نستطع استخراج بطاقات شخصية لهم أيضًا لأن دوائر الدولة كانت مغلقة، وحتى أننا سافرنا بواسطة وثائق مؤقتة".

ولفت إلى أن وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية تدخلت لاحقًا ومكنتهم من القدوم إلى تركيا، معربًا عن سعادته البالغة بعودته.

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وذكر أنهم يقيمون حاليًا في منزل والدته بولاية هطاي جنوبي البلاد.

من جانبها، أكدت زوجته مروة، أنهم رفقة ابنتها وتوائمها الخمسة عانوا أيام عصيبة خلال فترة انتشار الفيروس.

وأعربت عن شكرها لكل من ساعدهم في هذه المرحلة، وقالت: "فليحفظ الله دولتنا ويمد رئيسنا (رجب طيب أردوغان) بالعمر المديد".

ورزق حسين ومروة بـ 3 أولاد وبنتين في مارس/ آذار الماضي، وتقدم بطلب لدى مركز التواصل في الرئاسة التركية من أجل إجلائهم، ليتم الاستجابة لهم وتكليف وزيرة الأسرة والعمل والضمان الاجتماعي زهراء سلجوق بنقلهم إلى وطنهم.

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