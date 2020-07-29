القدس.. إصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي المدينة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في محيط مخيم قلنديا شمالي القدس.
وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي وقت سابق الأربعاء، حاول عشرات الشبان التصدي للجنود المقتحِمين للمخيم، بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة.
ويتعرض مخيم قلنديا ومناطق بالضفة الغربية لاقتحامات وانتهاكات إسرائيلية بشكل مستمر.
وبين الحين والآخر، تقتحم قوات إسرائيلية المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس بهدف تنفيذ اعتقالات أو إجراء مناورات تدريبية، ما يؤدي غالبًا لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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