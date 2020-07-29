سوريا.. مقتل شاب تحت التعذيب في أحد سجون "ي ب ك" الإرهابي

دير الزور/ إبراهيم خليل، محمد مستو/ الخليج 365

قتل شاب سوري، تحت التعذيب في أحد سجون منظمة ي ب ك- بي كا كا الإرهابية، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، الأربعاء، إن عناصر ي ب ك اعتقلت قبل أسبوع الشاب خالد حمد العاني من قرية ماشخ بريف ديرالزور الشمالي، بتهمة سرقة النفط ونقلته إلى سجن "كسرة" التابع للمنظمة.

وأوضحت المصادر أن عناصر المنظمة أبلغوا عائلة الشاب للقدوم لاستلام جثة ولدهم دون إعطاء مزيد من التوضحيات.

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وأشارت إلى أن "آثار التعذيب كانت واضحة على جثة الشاب عند تسلمها".

وقالت المصادر إن العاني (20 عاما)، كان المعيل الوحيد لعائلته الفقيرة، وبمقتله بقيت العائلة دون معيل.

وقبل نحو 10 أيام قتل عناصر المنظمة شابا يدعى عزيز صالح الشلاش من بلدة ذيبان، تحت التعذيب، بعد أن عجزت عائلة الشاب عن إعطائهم الفدية التي طلبوها.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذرائع مختلفة أبرزها الانتماء لتنظيم داعش، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.