شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تخصيص 6 مستشفيات و51 عيادة و200 سيارة إسعاف لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تخصيص ٦ مستشفيات في المشاعر، وتخصيص ٥١ عيادة، إضافة إلى ٢٠٠ سيارة إسعاف، و٦٢ فريقًا ميدانيًا، لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج داخل المشاعر المقدسة.

وأضاف: “قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان، وواكبنا توفير الخدمات بقيادة قائد صحي للحجاج”.

وشدد متحدث الصحة على أن الفريق الصحي سيكون مع الحجاج دومًا للتأكد من سلامتهم على مدار اليوم خلال أداء مناسك الفريضة.