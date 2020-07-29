شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم لضمان صرف الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج عبر (الرابــط) لضمان استمرارية صرف الدعم الشهري ولخدمتهم بشكل أفضل. و حددت الوزارة مهلة 60 يوماً لتحديث بيانات المستفيدين عبر البوابة، موضحة أن الدعم في المرحلة القادمة لن يشمل مَن لم يقم بتحديث بياناته في البوابة خلال المهلة الزمنية.

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