مجلس الوزراء: عجز ميزانية مصر ينخفض إلى 7.8% في 2019-2020

قال مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وأضاف البيان أن مصر حققت فائضا أوليا 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران مضيفا أنها نتيجة جيدة للغاية قي ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
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