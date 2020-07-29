مجلس الوزراء: عجز ميزانية مصر ينخفض إلى 7.8% في 2019-2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء إن إجمالي عجز ميزانية مصر انخفض إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 من 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وأضاف البيان أن مصر حققت فائضا أوليا 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران مضيفا أنها نتيجة جيدة للغاية قي ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.