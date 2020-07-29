الدوحة: قطر مؤهلة لاستضافة إحدى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء القطري قد ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أعرب خلاله عن دعمه لطلب اللجنة الأولمبية القطرية الرسمي الذي تقدمت به إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى "الحوار المتواصل" حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، اعتبارا من نسخة العام 2032.

وأكدت الصحيفة أن الطلب القطري جاء لما تتمتع به البلاد من خبرات تنظيمية متميزة وبنية تحتية متكاملة ومرافق رياضية حديثة، ونهضة تنموية شاملة، ولما تحظى به من مكانة مرموقة على ساحة الرياضة العالمية، أهلتها لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسبق أن استضافت قطر العديد من البطولات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، فضلا عن جهودها المستمرة والمثمرة لتطوير الرياضة محليا وعالميا، باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز السلام العالمي، وإشاعة روح التعاون والتضامن والإخاء بين دول العالم وشعوبه.