البحرين... الحبس 3 سنوات لمصاب بكورونا تعمد نقل الفيروس للأطباء

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي، قوله إن "المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها في القضية الخاصة بشأن قيام أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتعريض الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام".

© AFP 2020 / BANDAR AL-JALOUD

يشار إلى أن إدارة الصحة العامة في البحرين كانت قد أبلغت عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل فحص فيروس كورونا، حيث كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك تعمد المتهم إزالة كمام الوجه والسعال أمام الأطباء الموجودين في المركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، وأحالته محبوساً إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت مملكة البحرين قد قررت العمل على محاور جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس كورونا في البحرين، تقرر فتح المطاعم في المملكة في 3 سبتمبر/أيلول.

كما تقرر أن تعود جميع الخدمات إلى ما كانت عليه في 24 سبتمبر، فيما شكر ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد، "أبطال الصفوف الأمامية" والكوادر الداعمة لهم بكل المواقع والجهات وكافة المتطوعين، حسب صحيفة "الوطن" البحرينية.