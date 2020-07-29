شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رفعت قوات الدفاع المدني درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الموافق للثامن من شهر ذي الحجة واتخاذ جمع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها.

وأكد قائد قوات الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهاما وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني.

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وأشار اللواء حمود الفرج إلى جاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر لا قدر الله.