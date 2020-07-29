شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: 63 مسلخا ومطبخا تستقبل أضاحي سكان العاصمة خلال موسم العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت أمانة منطقة الرياض عن تجهيز 63 منشأة في العاصمة لذبح أضاحي السكان، متوزعة ما بين مسالخ ثابتة وأخرى متنقلة ومطابخ مرخصة لتشمل مختلف أرجاء المدينة وبالقرب من كافة الأحياء السكنية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين.

وتأتي المسالخ الثابتة في 7 مواقع ضمن نطاق أحياء المروة والمونسية والسعادة والمروج والعريجاء والعزيزية والمصانع، وبطاقة استيعابية تبلغ 4,320 ذبيحة في الساعة، فيما تتوزع المسالخ المتنقلة داخل المدينة في 10 مواقع تشمل أحياء الفواز والحائر والمشاعل ورماح ونمار وظهرة لبن والعارض والملقا والسلي والجنادرية، إضافة إلى المطابخ المرخصة البالغ عددها 46 مطبخًا.

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ويسرت الأمانة على السكّان إمكانية الاستدلال على مواقع المسالخ الثابتة والمتنقلة والمطابخ المرخصة من خلال إطلاقها لتطبيق رقمي مخصص للبرنامج الموسمي لعيد الأضحى، والذي يتيح معرفة أقرب الأماكن لشراء الأضاحي وذبحها من خلال الارتباط بالخرائط التفاعلية، إضافة إلى إتاحتها كافة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لعيد الأضحىمن هنــا.

وحرصت أمانة الرياض على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية العاملين ومرتادي المسالخ من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما كثفت جهودها للرقابة على الأسواق ومواقع الذبح وفحص الأضاحي من خلال كفاءات متخصصة في مجال اختبار الأغذية والطب البيطري، إلى جانب تفعيلها لغرفة عمليات عبر بث مباشر بهدف متابعة سير العمل في مختلف المنشآت العاملة خلال موسم عيد الأضحى.