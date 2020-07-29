شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: صرف مليار ريال لـ415 ألف مواطن بالقطاع الخاص المتضررين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنه تم صرف نحو مليار ريال تعويضاتدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس. وفي تغريدة للحساب الرسمي للمؤسسة عبر موقع تويتر، كشفت عن أعداد المستفيدين من التعويض لشهر أغسطس وهم 415 ألف مواطن يعملون في أكثر من 90 ألف منشأة.

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