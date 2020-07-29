«يد الإمبراطور الوصلاوي» تتعاقد مع خالد أحمد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن نادي الوصل تعاقد مع المدرب المواطن خالد أحمد البلوشي مساعد مدرب المنتخب ومدرب نادي شباب الأهلي السابق، ويعتبر خالد أحمد من الكفاءات الوطنية التي تدرجت في المنتخبات الوطنية لاعباً ومدرباً، فضلاً عن كونه من أسرة رياضية ضليعة ومختصة في كرة اليد فهو الشقيق الأكبر للاعبين الكبيرين عبدالله ومرزوق أحمد البلوشي نجمي شباب الأهلي ومنتخب الأقوياء.

وسيكون الموسم القادم هو أول موسم يعمل فيه خارج أسوار قلعة الفرسان وسيكون له حضور مميز في مباراة التتويج ومسك ختام دوري اليد 2019-2020 المرتقبة يوم 4 سبتمبر القادم، عندما يقود الإمبراطور في المواجهة التي سيعقبها تتويج الملك الشرقاوي ببطولة الدوري للمرة الرابعة عشرة والرابعة على التوالي وفي حال فوز الشارقة سيكون الملك حقق اللقب من دون خسارة أو تعادل.