أول مسبار صيني للمريخ يرسل صوراً للأرض والقمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسل أول مسبار صيني متجه إلى المريخ صورة للأرض والقمر في طريقه إلى الكوكب الأحمر، على ما ذكرت وكالة الفضاء الصينية.

وتظهر الصورة الكوكبين على شكل هلالين في الفضاء الشاسع، وقد التقطت على بعد 1.2 مليون كيلومتر من الأرض بعد ثلاثة أيام على إطلاق مهمة «تيانوين-1»، وكانت المركبة انطلقت، الخميس، من مركز وينشانج على جزيرة هاينان في جنوب الصين.

ويتوقع أن تصل إلى مدار المريخ في فبراير/شباط 2021، وستحتاج إلى سبعة شهور لقطع المسافة الطويلة الفاصلة بين الأرض والمريخ وتبلغ 55 مليون كيلومتر في حدها الأدنى أي 1400 مرة دورة حول العالم، وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة، خلال مهمات عدة إلى المريخ مُنذ الستينات.

وتحمل مهمة «تياونوين-1» (أسئلة إلى السماء-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط وروبوت مسيّر مكلف بتحليل تربة المريخ، وللصين خبرة في هذا المجال لكن على القمر، إذ سبق أن أرسلت إليه المسبارين «أرنب اليشم» 1 و2 في 2013 و2019 على التوالي، إلا أن المسافة بين الأرض والمريخ أطول بـ140 مرة من المسافة بين الأرض والقمر، وطمأنت وكالة الفضاء الصينية أن الرحلة تتم في ظروف جيدة حتى الآن.