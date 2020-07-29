الإمارات تستضيف اجتماعاً للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال «إكسبو دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: ”الخليج 365”

أعلن مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) عن انعقاد اجتماعه السنوي السادس في دولة الإمارات في دبي في الفترة بين 27-28 أكتوبر 2021. وتعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها البنك اجتماعه السنوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيقام بالتوازي مع معرض إكسبو دبي العالمي.

وسيكون اجتماع العام القادم بمثابة منصة هامة للبنك للتفاعل عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمون، والمؤسسات الشريكة، وقادة الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء في عدة قطاعات. ونظراً إلى أن دبي تعتبر مركزاً مالياً بارزاً ووجهة عالمية للمسافرين وتتمتع ببنية تحتية متقدمة، فإن الإمارة تشكل المكان المثالي لإجراء حوارات رفيعة المستوى خلال اجتماع البنك السنوي المنتظر.

وقال السير داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وسكرتيره المؤسسي: «كون الإمارات عضواً مؤسساً في البنك، فقد كان لها دور محوري في تأسيس بنك تنموي متعدد الأطراف ومواكب لتطورات القرن الحادي والعشرين وملتزم بالترويج لتطوير البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها. ونتطلع قُدماً إلى مواصلة العمل مع دولة الإمارات وقادة الاستثمار فيها لتحسين الترابط وتعزيز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط».

وقال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: التزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لعبت الإمارات التي تعتبر من الأعضاء المؤسسين للبنك، دوراً هاماً في تمكين البنك من تحقيق أهدافه في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، والترويج للاستثمار في قطاعات سيكون لها أثر اقتصادي على المدى البعيد.

وأضاف: تتمتع الإمارات بسجل حافل يمتد لخمسة عقود في تمويل مشاريع تنموية تساهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في مختلف دول العالم. ونحن نتطلع قُدماً لاستضافة اجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كما نرحب بأعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وشركاء التنمية أصحاب المصلحة لكي يشاركونا أفكارهم وأفضل الممارسات المتبعة لتسريع وتيرة عملية التنمية في القارة الآسيوية. وسوف تسهم هذه الجهود في تمكين الدول المستفيدة من الحفاظ على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي وتلبية تحديات التمويل التي تواجه مشاريع التنمية في مثل هذه الفترات الصعبة.

يذكر أن مجلس محافظي البنك وافق على قرار يؤكد استضافة دولة الإمارات للاجتماع السنوي السادس للبنك، وذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي الخامس في بكين.