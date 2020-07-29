إقفال شواطئ بلدة لبنانية على خلفية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا

وأكد رئيس البلدية جوزف الدكاش أنه "سيتم التواصل مع وزارة الصحة العامة لإجراء فحوصات "PCR" لعائلة المصابة"، بحسب ما ذكرت قناة "mtv" اللبنانية.

​كما أعلن الدكاش اتخاذ القرار بإقفال شواطئ البلدة كافة، مشددا على ضرورة وضع الكمامات والتزام الإجراءات لتفادي انتشار الوباء.

وقررت السلطات اللبنانية إقفال البلاد جزئيا من اليوم الثلاثاء، وكلياً من الخميس المقبل لمدة 5 أيام، ثم يعاد فتحها لمدة يومين، على أن يعاد إقفالها 5 أيام، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن ارتفع عدد الإصابات إلى 3882 يوم أمس الاثنين، في ظل الأزمة الحادة التي يعانيها القطاع الصحي في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي انعكست على مختلف القطاعات.

وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع، ان لبنان في مرحلة جديدة بالحرب ضد وباء كورونا، "ويجب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أهلنا ومجتمعنا، كما يجب التشدد بتطبيق القرارات في كل المناطق".