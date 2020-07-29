وزير الخارجية الإسرائيلي: لا أحد مهتم بخطة "الضم" الآن

وأوضح أشكنازي في حوار لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غلاي تساهال"، مساء اليوم الأربعاء، أن موقف حزبه "كاحول لافان" لم يتغير حيال خطة "الضم"، وأنه في حال تنفيذ الخطة، فإنه ينبغي أن يتم ذلك بالاتفاق مع أطراف عديدة في العالم، أي لا تكون خطة أحادية الجانب من طرف إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه لا أحد منشغل بالضم الآن. ولا الطرف الأمريكي، أيضا"، وإن لم يؤكد أن خطة "الضم" قد أزيلت عن أجندة بلاده.
سبق أن أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري.
بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
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