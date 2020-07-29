وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية، اليوم، بأن "العفو يشمل 1267 من الموجودين في حالة اعتقال، حيث يطال العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 323 شخصا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ940، بالإضافة إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى سجن مؤبد لصالح شخصين، وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة اثنين آخرين"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف البيان "كما يستفيد من العفو الملكي 179 من الموجودين في حالة سراح، بالعفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 39 والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ 8 أشخاص، والعفو من الغرامة عن 120 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية والغرامة لصالح 10 والعفو مما تبقى من العقوبة الحبسية والغرامة لفائدة شخصين اثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك المغربي يصدر عفوا عن 1446 شخصا بمناسبة عيد العرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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